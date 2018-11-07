В Воронеже врачи ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной

Сын 89-летней пенсионерки из Воронежа обратился в правоохранительные органы после того, как его матери врачи в местной больнице ампутировали здоровую ногу вместо больной.

Мария Дмитриевна Дронова — узник концлагеря, заслуженный работник образования Российской Федерации, которая многие годы преподавала математику в одной их воронежских школ.

Сын ее Андрей Дронов в последние годы живет в Петербурге. Когда он узнал, что у мамы началась гангрена на правой стопе из-за развившегося заболевания, то приехал в Воронеж и убедил ее в необходимости срочной операции, иначе она могла бы умереть.

Дроновы получили направление в больницу в воронежской поликлинике №17, и 4 ноября сын повез мать в городскую клиническую больницу №2. Однако там оперировать Марию Дмитриевну отказались, и ее на скорой отвезли в горбольницу №3, пишет местное издание "Блокнот. Воронеж".

В этом медучреждении, несмотря на праздничный день, экстренную операцию сделать согласились, а после нее врачи вышли к родственникам и сообщили, что все прошло нормально.

Однако когда Дронов зашел в палату, то увидел, что его матери ампутировали не правую стопу, а левую ногу – до середины бедра.

Сын пенсионерки начал разбирательства, однако врачи стали заявлять – мол, ошибки нет, пациентке вообще надо было ампутировать обе ноги.

По словам Дронова, такую же позицию занял и главный врач горбольницы №3 Воронежа Сергей Шамсутдинов, защищая своих сотрудников. При этом, как говорит сын пенсионерки, куда-то исчезло направление из поликлиники, в котором было сказано, что ампутировать Марии Дроновой надо было именно правую стопу.

После произошедшего он написал заявление в следственные органы, а местные СМИ – запрос в департамент здравоохранения Воронежской области с просьбой разобраться в этой ситуации.