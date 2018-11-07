В Череповце пожилой водитель устроил аварию с переворотом. Видео

В Череповце на мосту 69-летний водитель выехал со второстепенной дороги перед легковушкой. Произошло столкновение: автомобиль с женщиной за рулем перевернулся и очутился на трамвайных путях — авария произошла сегодня утром, 7 ноября.

В результате ДТП движение общественного транспорта было парализовано, и люди шли через мост пешком. Пострадавшая — водитель автомобиля Skoda Fabia — была госпитализирована с переломом руки и закрытой черепно-мозговой травмой. Пенсионер, нарушивший правила дорожного движения, отделался легким испугом.