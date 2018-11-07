Крабы за решеткой: СК начал проверку трапезы Цеповяза

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по поводу фотографий поедающего крабов и шашлыки в колонии осужденного на 20 лет Вячеслава Цеповяза. Процессуальная проверка пройдет в колонии в Амурской области.

Бастрыкин призвал дать оценку действиям персонала колонии, которые стремятся облегчить условия отбывания наказания совершившему чудовищные преступления против личности лицу, сообщает ТАСС. Если в действиях сотрудников ФСИН выявят признаки должностных или коррупционных преступлений, то немедленно будут возбуждены уголовные дела.

Попавшие в СМИ фотографии 2015 года, на которых Цеповяз сидит за накрытым столом с красной икрой, свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, заявили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2013 году Вячеслав Цеповяз был приговорен Краснодарским краевым судом к лишению свободы по делу банды Цапков. В 2014 году Верховный суд России снизил ему срок наказания на два месяца. На счету орудовавшей в станице Кущевской банды Сергея Цапка с 1998 года по 2010 год числятся 19 убийств. Среди них массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова, включая детей.