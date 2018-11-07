В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку

В Подмосковье школьник спас тонувшую пятилетнюю девочку. Инцидент произошел в бассейне парк-отеля, где отдыхали семьи с детьми. Третьеклассник заметил ребенка на дне и, не раздумывая, бросился в воду. Где в этот момент был дежурный инструктор, сейчас выясняет Следственный комитет.

О его подвиге за несколько дней узнал не только родной город — подмосковное Протвино — но и вся страна. Но комплименты от друзей девятилетний герой Родион Калинин слушает, смущаясь. Откровенно о том, что произошло, начинает говорить только дома.

"Мы ее вытащили, она была вся синяя, без сознания. Мне уже было страшно, когда я ее вытащил, я думал, мы не успели, она уже погибнет", — рассказывает Родион Калинин.

Обычная поездка в подмосковный спа-отель могла закончиться трагедий. Выходные дни, десятки людей. Взрослые отвлеклись. Казалось бы, небольшой бассейн, но тонущую пятилетнюю девочку не заметил никто кроме третьеклассника.

"Смотрю, ребенок мой тащит девчонку, на поверхность воды достает девочку. Мы ее быстренько на бортик положили, тут супруг мой подбежал, они начали реанимацию девочке оказывать, а мы с Родионом побежали, кричали, чтобы вызвали скорую", — вспоминает Елена Воронова, мать Родиона Калинина.

Спасать ребенка Родион кинулся, не раздумывая.

"Я в этот момент ни о чем не подумал, не знаю. Я подумал только, что надо вытаскивать девочку, да и все", — говорит Родион Калинин.

Если бы не быстрая реакция девятилетнего школьника, девочка бы погибла. Халатность персонала и пренебрежение мерами безопасности — инструктора в бассейне не было.

"Инструктор должен быть везде, где есть бассейн или зона, которая называет себя бассейном. Обязательно должны быть средства, нарукавники, спасательный жилет. Это профилактика несчастных случаев, детского утопления, которое, к сожалению, очень часто встречается особенно в зоне отдыха", — объясняет фитнес-инструктор Людмила Попова.

Почему жизнь ребенка спасал ребенок, а не обученный инструктор, остается загадкой. После происшествия руководство спа-отеля не дало ни одного официального комментария.

Инцидент произошел в самом элитном спа-отеле района. Сейчас здесь продолжают купаться и взрослые, и дети, а вот инструктора как не было, так и нет. Все, чего удалось добиться, дежурный ответ от администратора.

- Ну был с девочкой инцидент, что девочка у нас захлебнулась. Но все в порядке, откачали, все хорошо.

А вот в Следственном комитете с тем, что все хорошо, не согласны.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, то есть "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Девочку сразу увезли в реанимацию, она пришла в сознание, но сказать спасибо Родиону не успела. Впрочем, это ему и не нужно. Считать себя героем школьник отказывается.

"Благодарность не важна, мне важно, что она жива. Это как бумеранг, сделал добро — оно тебе возвращается", — объясняет Родион Калинин.

Родион занимается в спортивной школе олимпийского резерва по гандболу, плавает с четырех лет. Мечтает стать военным, уже готовится поступать в Суворовское училище. И, кстати, добро к Родиону вернется совсем скоро — юного спасателя собираются представить к награде.