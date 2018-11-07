В Екатеринбурге загорелся завод. Видео

В центре Екатеринбурга загорелся завод "Вектор", производящий специализированную электронную продукцию. Сегодня днем, 7 ноября, очевидцы наблюдали густой черный дым, вырывающийся из-под крыши здания.

На тушение огня было направлено несколько пожарных бригад. По последней информации пламя удалось потушить.

Местная пресса связалась с отделением МЧС, которое обещало дать свои комментарии позднее. В свою очередь, в приемной директора завода, а также в отделе кадров, сотрудники сообщили, что не знают о пожаре ничего.