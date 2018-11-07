В Подмосковье задержали серийных грабителей банкоматов

В Московской области полицейские задержали грабителей банкоматов. Поймали их прямо во время перевозки похищенных денег. По данным следствия, подозреваемые причастны как минимум к 12 кражам, а общий ущерб превысил 20 миллионов рублей. Группировка взламывала банкоматы в разных городах России с помощью специальной компьютерной программы. После этого терминалы выдавали им все наличные деньги.

"Сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в которой находились двое мужчин. При осмотре автомобиля изъяты денежные средства на общую сумму более 6,5 миллиона рублей. Обнаружены мобильные телефоны, SIM-карты и ноутбуки, которые использовались для совершения противоправных деяний", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемых уже взяли под стражу, им грозит до 5 лет тюрьмы.