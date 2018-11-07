По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт

От "ВДНХ" до "Ботанического сада" через "Армению" и "Карелию": по территории выставки снова пустили общественный транспорт. Теперь проехать до станций метро можно на автобусе самой короткой дорогой мимо исторических павильонов. Маршрут набирает популярность, так что водителям приходится иногда выступать и в роли экскурсоводов.

Не только до ВДНХ, но и по территории всей выставки: Константин Жариков и водитель, и экскурсовод. Место обязывает.

"Многие расспрашивают, куда здесь можно пойти, на какой остановке выйти. Подсказываем. Многие идут в павильон "Космос", павильон "Москва" — макет Москвы там сделан. Многим интересно", — рассказывает водитель Константин Жариков.

За каждой остановкой история: Монреальский павильон готовили для выставки в канадском Монреале; если выйти на остановке "Центральная аллея", то окажетесь у главного павильона и знаменитых фонтанов. Мимо Дома культуры по Грушевой аллее к Ботаническому саду — не маршрут, а машина времени.

80 с лишним лет назад транспортное будущее ВДНХ виделось таким: грандиозный полет конструкторской мысли — ВДНХ должна была стать испытательным полем чудо-машины. Шаропоезд, больше напоминающий современные шаттлы, набирал 250 километров в час. Но от проекта отказались. А по выставке, вновь открытой в 1954 году, поползли более привычные советским людям троллейбусы.

"Была спроектирована кольцевая дорога для троллейбусов. Дорога была спроектирована таким образом, чтобы она не пересекалась с пешеходными маршрутами Центральной аллеи. Для этого проекта был разработан специальный троллейбус", — говорит москвовед Дмитрий Французов.

Пластиковые окна с подъемным механизмом, панорамная крыша — пассажиры могли любоваться красотой выставки. Но почти сразу на смену этому транспорту пришли более практичные и маневренные "Рафики".

"Эти автобусы называли "босоножками". У них был очень своеобразный цвет — бело-оранжевый и бело-бирюзовый. Плюс открытая структура вагончиков. Возникла такая ассоциация – босоножка", — объясняет москвовед Дмитрий Французов.

Транспорт был летним, ездил с небольшой скоростью, а потом и вовсе исчез. В 90-е годы по большому рынку, в который превратилась ВДНХ, лихо ездили и на личных машинах. Только спустя десятилетия здесь снова запустили сначала тестовый маршрут, а с ноября этого года — постоянный.

Автобус №533 останавливается у метро "ВДНХ" и везет пассажиров через всю выставку к метро "Ботанический сад" и станции МЦК "Лихоборы". Интервал движения в выходные всего 5-7 минут. Оплатить проезд можно картой "Тройка".