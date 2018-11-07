Женщина угрожает взорвать бомбу в больнице французского Дюнкерка

ЧП в больнице французского Дюнкерка. В здание проникла женщина с бомбой, которая обещает ее взорвать. Злоумышленница взяла несколько человек в заложники. На место происшествия прибыла полиция.

Пока полицейские не знают, действительно ли женщина располагает взрывным устройством, сообщает "Интерфакс". Персонал и пациенты медицинского учреждения эвакуированы после угроз неизвестной злоумышленницы. Здание оцеплено, вокруг него создан периметр безопасности.

Полицейские, правда, не исключают, что тревога может оказаться ложной. В здании больницы идет поиск виновницы происшествия.