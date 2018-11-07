Тренер "Краснодара" Мусаев: матч против "Стандарта" не решающий

Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Стандарта". Специалист не считает грядущую игру решающей.

"Матч против "Стандарта" для нас важен, но он не является решающим. После него у нас будут еще две игры группового этапа, – приводит слова Мусаева РИА Новости. – В четверг мы постараемся сделать большой шаг для выхода из группы. Но фаворитом в нашей группе все-таки является "Севилья". Они сильны по подбору игроков, по общему уровню команды и по той игре, которую они показали в нашем очном матче".

Напомним, что по итогам трех туров "Краснодар" занимает вторую строчку в группе "J", имея в своем активе шесть очков. Столько же очков и у "Севильи" со "Стандартом". Еще один соперника российского клуба по группе – турецкий "Акхисар" очков не набирал и занимает последнее место.