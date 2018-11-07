По мотивам сериала "Во все тяжкие" снимут художественный фильм

У популярного криминального сериала "Во все тяжкие" появится полнометражная версия. Над ней работает создатель оригинального шоу Винс Гиллиган. Картина расскажет "о похищенном человеке, который ищет свободу", сообщает Hollywood Reporter.

В настоящий момент неизвестно, будут ли задействованы в готовящейся ленте актеры из оригинального сериала, Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Также не сообщается, на какой истории будет основан фильм – на сюжете "Во все тяжкие" или его спин-оффа "Лучше звоните Солу".

Съемки фильма начнутся в середине ноября в Нью-Мехико.



Рабочее название картины — "Greenbrier", она будет длиться около двух часов. Пока неизвестно, покажут ли фильм на большом экране или будут транслировать с помощью стриминг-сервисов.

Пилотный эпизод сериала "Во все тяжкие" был показан 20 января 2008 года на американском кабельном канале AMC.