Рауль Рианчо: шансы на выход "Спартака" из группы есть

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо в преддверии матча против шотландского "Рейнджерс" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы признался, что у его команды еще остаются шансы на выход в плей-офф турнира.

"Завтра нас ждет важная игра. Мы еще сохраняем шансы на выход из группы, однако для этого нам необходимо побеждать "Рейнджерс", — приводит слова Рианчо Спорт24.Ru – Надеюсь, что мы сыграем лучше. По крайней мере по результату".

"В четверг игра будет другой. Если в Глазго мы играли вторым номером и пытались удержать счет, то на предстоящий поединок у нас другие планы – дома мы будем атаковать и безусловно постараемся одержать победу".

Напомним, что поединок между "Спартаком" и "Рейнджерс" состоится в четверг, восьмого ноября. Игра пройдет на домашнем стад ионе спартаковцев и начнется в 20:55 по московскому времени.