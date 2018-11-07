"Ансат" доказал, что может сесть даже на воду

Испытания легкого российского вертолета "Ансат" с системой экстренного приземления на воду успешно завершены. Теперь весь комплект средств спасения должен пройти сертификацию, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

Как пояснил глава компании-производителя Андрей Богинский, "Ансат" используется для выполнения самых разных задач: доставляет пострадавших в больницы, перевозит нефтяников на платформы, которые могут находиться далеко в море, участвует в поисково-спасательных операциях. Поэтому система аварийной посадки на воду ему просто необходима.

В комплект входят понтоны, или баллонеты, которые надуваются при падении вертолета в воду и могут поддерживать "Ансат" на плаву до 30 минут. Кроме того, для спасения экипажа имеются два плота и аварийные маяки.

Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" – разработка Казанского авиационного завода. Максимальная скорость машины – 275 километров в час, крейсерская – 250. Предельный груз, который помещается в кабине машины, – свыше 1200 килограммов. А топлива только в основных баках хватает на 500 километров полета.