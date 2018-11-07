В московском гей-клубе задержали мужчину с муляжом гранаты

Мужчина пытался пронести муляж гранаты в столичный клуб.

В полицию с заявлением обратился директор гей-клуба "Секрет". Он рассказал, что неизвестный мужчина хотел зайти в клуб с предметом, похожим на гранату "Ф-1" с вкрученным запалом.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело, сообщает ТАСС. Экспертиза показала, что это был корпус гранаты промышленного изготовления, но без взрывчатых веществ и боевого запала.