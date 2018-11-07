Тема:
Ситуация на Украине 21 минута назад
Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка
Отныне тем гражданам России, кто в течение последнего времени побывал в Крыму без разрешения Украины, вряд ли удастся посетить эту страну без угрозы нарваться на крупные штрафы или даже лишиться свободы.
После воссоединения Крыма с Россией Украина считает полуостров своей, но "временно оккупированной территорией", а РФ называет не иначе, как "страна-агрессор".
В октябре Верховная рада приняла закон, согласно которому за незаконное пересечение границы Украины гражданами "страны-агрессора" вводится уголовная ответственность.
7 ноября Петр Порошенко этот закон подписал.
В документе, как передает телеканал "112 Украина", за разные нарушения предусмотрены разные наказания.
Уголовная ответственность предусмотрена для тех граждан РФ ("или других лиц в интересах государства-агрессора"), которые пересекают границу Украины без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.
Отдельная ответственность – для групп лиц, особенно если они будут пойманы с оружием, и нарушителей судебных решений на территории Украины. Им может грозить до 8 лет тюремного заключения.
Кроме того, в законе есть отдельный пункт о лице (гражданине РФ), которое" незаконно посетило временно оккупированную территорию государства".
В этом случае в качестве наказания, судя по документу, подписанному президентом Украины, предусмотрен запрет на въезд в страну на разные сроки (в зависимости от тяжести "проступка"), крупные штрафы, а в некоторых случаях — и лишение свободы.
На данный момент "законным" – с точки зрения украинских властей – считается посещение Крыма гражданами России, если они в украинском консульстве в РФ получают соответствующее "одобрение", а въезжать на полуостров "можно" только через погранпункты с территории Украины.
Если же гражданин России едет (летит) в Крым напрямую из российского города, минуя "разрешительные инстанции" Украины, то Киевом он считается нарушителем.
Ранее по теме
-
Правозащитница Бережная после визита СБУ попала в больницу18 часов назад
-
Елена Бережная показала в эфире программы "60 минут", как СБУ выламывает ее дверь1 сутки назад
-
Генеральный прокурор Украины уходит в отставку1 сутки назад
-
Украинский депутат задержан в Праге за попытку расплатиться фальшивыми евро1 сутки назад
-
Расправа над Екатериной Гандзюк: заказчики могут избежать наказания1 сутки назад
-
Убийство Екатерины Гандзюк: СБУ зашевелилась после призывов ЕС1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Итоги выборов в США
- Путин назначил нового полпреда в Северо-Западном округе
- Рыболовлев дает показания
- Глацких оказалась растратчицей
- Парад Победы 1941 года. Реконструкция
Самое читаемое
-
Съеденный на спор слизень убил юношу через восемь лет
- Воспитательница детсада наступила на ребенка, а его отец снимал это на видео
- В Москве стреляли в миллиардера из списка Forbes
- Ешь и худей: ученые назвали продукт, борющийся с ожирением
- Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Туск: есть риск выхода Польши из ЕС
- Минфин пришел за валютой: пора ли избавляться от рублей?
- Иран готов к длительной экономической осаде
- Нефть: баррель будет стоить $50?
- В Монако задержан бизнесмен Рыболовлев
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Даже «нетоксичные» лаки для ногтей могут быть опасны - и вот почему
- 5 способов снизить риск рака молочной железы, в которые верит наука
- Есть вопрос: реально ли избавиться от целлюлита своими силами
- Эксперимент показал, как энергетики губят сосуды
Вести в 20.00
-
15 миллиардов долларов заказов
- Кто получит контроль над Трампом?
- Хищники взяли в заложники жителей поселка
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Конец Ховринской больницы: "обитель зла" сносят 19 экскаваторов
- Старики-разбойники: за что задержали чету пенсионеров на вокзале в Мытищах
- В Сергиевом Посаде из водопроводной воды делали минеральную
- На пересечении ТТК с проспектом Мира стало больше полос
- Из лета в зиму: каток в "Сокольниках" работает уже почти неделю
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Анализ зубов неандертальских детей продемонстрировал тяжёлые условия их жизни
- Люди формируют представление о характере незнакомцев не только по их лицу
- Химики предложили безвредную альтернативу пластмассам
- Прозрачность экономики не стала волшебной пилюлей от коррупции
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"