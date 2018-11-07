Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

Отныне тем гражданам России, кто в течение последнего времени побывал в Крыму без разрешения Украины, вряд ли удастся посетить эту страну без угрозы нарваться на крупные штрафы или даже лишиться свободы.

После воссоединения Крыма с Россией Украина считает полуостров своей, но "временно оккупированной территорией", а РФ называет не иначе, как "страна-агрессор".

В октябре Верховная рада приняла закон, согласно которому за незаконное пересечение границы Украины гражданами "страны-агрессора" вводится уголовная ответственность.

7 ноября Петр Порошенко этот закон подписал.

В документе, как передает телеканал "112 Украина", за разные нарушения предусмотрены разные наказания.

Уголовная ответственность предусмотрена для тех граждан РФ ("или других лиц в интересах государства-агрессора"), которые пересекают границу Украины без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Отдельная ответственность – для групп лиц, особенно если они будут пойманы с оружием, и нарушителей судебных решений на территории Украины. Им может грозить до 8 лет тюремного заключения.

Кроме того, в законе есть отдельный пункт о лице (гражданине РФ), которое" незаконно посетило временно оккупированную территорию государства".

В этом случае в качестве наказания, судя по документу, подписанному президентом Украины, предусмотрен запрет на въезд в страну на разные сроки (в зависимости от тяжести "проступка"), крупные штрафы, а в некоторых случаях — и лишение свободы.

На данный момент "законным" – с точки зрения украинских властей – считается посещение Крыма гражданами России, если они в украинском консульстве в РФ получают соответствующее "одобрение", а въезжать на полуостров "можно" только через погранпункты с территории Украины.

Если же гражданин России едет (летит) в Крым напрямую из российского города, минуя "разрешительные инстанции" Украины, то Киевом он считается нарушителем.