Жеребьевка определила хозяев полей 1/4 финала Кубка России

В Москве прошла жеребьевка матчей 1/4 финала Кубка России по футболу, по итогам которой определились хозяева первых поединков турнира. Также стали известны даты встреч. Игры пройдут пятого и шестого декабря.

С текущего сезона в Кубке России произошла изменение формата – теперь начиная с четвертьфинала турнира команды будут определять победителя пары по итогам двух матчей. Каждый клуб проведет встречу дома и на выезде.

В первом матче московский "Локомотив" на своем поле примет казанский "Рубин", столичный "Спартак" в родных стенах сыграет с "Уралом", "Краснодар" станет хозяином первого матча с "Ростовом", а "Оренбург" встретится с тульским "Арсеналом".

Ответные поединки 1/4 финала пройдут 23-24 февраля 2019 года.