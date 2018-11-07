В Дюнкерке задержана женщина, угрожавшая взорвать больницу

Во Франции полицейские задержал неизвестную злоумышленницу, которая угрожала взорвать бомбу в больнице города Дюнкерк, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, утром женщина пришла в отделение скорой помощи больницы Дюнкерка, заявила, что у нее бомба и угрожала ее взорвать. Сотрудники больницы вызвали полицию, персонал и пациенты медицинского учреждения были эвакуированы, здание оцеплено. Женщина задержана.