Западные СМИ: промежуточные выборы в парламент США могут стоить Трампу поста

Дональд Трамп назвал итоги промежуточных выборов успехом. Республиканцам удалось сохранить большинство в Сенате. А вот контроль в нижней палате Конгресса теперь у демократов. Это голосование важно как факт одобрения деятельности президента у населения. Итоги промежуточного голосования в США — обсуждают во всем мире.

Результаты промежуточных выборов привели к расколу на Капитолийском холме. Такой вывод озвучили журналисты Fox News Channel. Телеканал подчеркивает, что президент смог предотвратить тотальное доминирование демократов в Конгрессе, однако их успех в палате представителей может подвести Америку к критической черте.

"Победа демократов в палате представителей дает новую надежду либералам, которые хотят довести до конца расследование против Трампа, возможно, даже отстранить его от должности. Успех противников республиканцев сулит противоречивые следующие два года, предшествующие президентским выборам 2020 года", — сообщает американское СМИ.

О возможном импичменте президента пишут и в Би-би-си. Теперь у демократов хватит на это политической мощи. Единственно верный путь для лидера страны, уверены эксперты издания – проявить гибкость. Трамп, в свою очередь, неоднократно демонстрировал явное нежелание вести диалог с оппозицией.

Однако не все западные СМИ сгущают краски. В The Wall Street Journal уверены, что потеряв контроль над нижней палатой Конгресса, Трамп в полной мере сможет использовать свои бонусы в Сенате.

"Обновленный Сенат будет более дружелюбно настроен по отношению к президенту, чем его предыдущая версия. Те из сенаторов-республиканцев, которые остались в обновленном составе – обязаны и благодарны Трампу".

А вот в Германии уверены – позиции Трампа пошатнулись, но еще прочны. Издание Bild называет последние сутки в Америке – избирательным триллером, но потери республиканцев — умеренными. А вот во Frankfurter Allgemeine Zeitung считают — это то поражение, с которым президент и может спокойно жить дальше.

"Демократы вряд ли попытаются добиться импичмента, которого так ждут многие противники Трампа. Теоретически, они могли бы начать этот процесс в Палате представителей. Но одобрение этих действий в Сенате – полностью недопустимо", — отмечает германская газета.

В Британии итоги голосования оценивают критично. Как пишут в издании The Independent, сам Трамп может даже до конца не осознавать, что эти выборы значат для его карьеры. И называют этот момент в политической жизни США- началом движения в иную сторону.

Аналогичная точка зрения звучит и во французских СМИ. Они называют итоги выборов победой, но без триумфа. Только победа для кого? Ведь исторически оппозиция на промежуточных выборах всегда вырывалась вперед, и сейчас исключений никто не ждал.

А Libération и вовсе увидела за усилением позиций республиканцев в Сенате — возможность для Трампа покрепче завернуть гайки в миграционном вопросе. И продолжить борьбу за президентское кресло на следующих выборах главы Белого дома.