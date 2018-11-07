Одиночество приводит к слабоумию

Сотрудники Университета штата Флорида провели исследование, в ходе которого выяснили, что одиночество в пожилом возрасте способствует развитию слабоумия. В проекте участвовали 12 030 американцев старше 50 лет, сообщает Journals of Gerontology.

Ученые проанализировали сведения о более чем 12 тысячах соотечественников, которые удалось собрать в ходе опроса испытуемых об их здоровье и пенсионном обеспечении. Участников исследования попросили рассказать, считают ли они себя одинокими.

После этого их попросили пройти ряд тестов, а также телефонных интервью для исследования когнитивных способностей людей.

Людей тестировали два раза в год на протяжении десяти лет. За это время деменция развилась у 1104 человек.

На основе проведенной работы исследователи утверждают, что у одиноких людей риск развития старческого слабоумия возрастает в среднем на 40 процентов в независимости от их расы, пола, возраста, а также образования.

"Часто у одиноких людей слабоумие развивается на фоне диабета, гипертонии или депрессии", — отметили американцы.