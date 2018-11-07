7 ноября 201815:24
Нагорный парк: прогулки с видом на Обь
Нагорный парк в Барнауле — тема многолетних споров и лучшее на сегодня место в городе для неспешных прогулок с живописным видом на Обь и окрестности.
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