В Мытищах взялись за очистку рек: жители волнуются за судьбу бобров

Жители подмосковных Мытищ обеспокоены судьбой обитателей берегов Яузы. Плановая очистка реки нарушила привычный уклад жизни бобров и водоплавающих птиц. Люди опасаются, что животные в преддверии зимы лишатся крова и пищи. Что говорят на этот счет экологи?

В Мытищах началась экологическая реабилитация Яузы. Тяжелая техника легко лавирует по реке, а в зарослях камышей за происходящим наблюдают бобры. Такое соседство экскаваторов и животных местные жители посчитали опасным.

"Бобрам оказалось негде зимовать, как мы все подумали, потому что реку очищают экскаваторами, и некоторые домики могут быть разрушены", — говорит Инна Петровская.

Активисты подняли шум. Заголовки некоторых интернет-порталов пугали еще больше: слухи о нашествии бобров и о том, что они в отместку за разрушенные хатки начали уничтожать деревья по берегам, мигом разлетелись по городу. Экологи же уверяют, что бояться абсолютно нечего ни бобрам, ни местным жителям.

"Во время разработки этого проекта проводились в обязательном порядке инженерно-экологические изыскания, которые позволяли выявить все объекты животного мира, которые произрастают или проживают вдоль планируемого к реабилитации участка", — объясняет Даниил Титов, начальник управления природопользования Министерства экологии и природопользования Московской области.

Переживали и за убранную растительность — бобры останутся без пропитания. Но специалисты кормовую базу оставили, вывезли только сухостой, больные деревья и болотистую растительность, не представляющую ценности для обитателей реки.

"Бобры привыкли к нашим машинам, уже плавают рядом и не боятся", — рассказывает Андрей Лезин, специалист компании-подрядчика по экологической реабилитации рек.

Для бобров и уток специально укрепляют острова, там птицы могут гнездиться, а бобры строить хатки. Судя по свежим следам зубов на деревьях, некоторые уже обустраивают новое жилище.

Пока гигантские насосы очищают воду, немалый вклад в экологическую реабилитацию вносят и сами бобры.

"Они приносят пользу, потому что заболачивают прибрежные полосы и восстанавливают фактически там и флору, и фауну", — поясняет Евгений Ильинский, эксперт Центра правовой зоозащиты.

Яузу отчищают по губернаторской экологической программе. Реабилитация водных объектов проходит во многих районах Подмосковья. Так, летом привели в порядок Пехорку. Своей очереди ждут еще несколько рек.