"Спартак" сыграет против "Урала" при двух закрытых трибунах

Столичный "Спартак" получил штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета из-за действий своих болельщиков на матче Кубка России по футболу против махачкалинского "Анжи". Следующий поединок турнира спартаковцы проведут при двух закрытых трибунах.

Причиной такого решения стали очередные выходки поклонников красно-белых. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя КДК РФС Артура Григорьянца, в матче против махачкалинцев поклонники "красно-белых" скандировали нецензурные оскорбления в адрес соперника, своего капитана Дениса Глушакова и владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Как заявил Григорьянц, подобные нарушения стали повторными: за предыдущие два года этот инцидент уже пятый у многократного чемпиона России. Кроме того, "Спартак" оштрафован и финансово: клубу придется раскошелиться на сумму в размере 360 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, их оскорбительные скандирования, в том числе нецензурного содержания, демонстрацию несогласованных баннеров, а также за выход тренера команды Рауля Рианчо за пределы технической зоны.

Таким образом, в первом матче Кубка России против "Урала" москвичи будут играть при закрытых трибунах В и D.