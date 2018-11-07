Необычная премьера в театре Наталии Сац: Орфей и Эвридика споют в советской квартире

Античный миф в стилистике эпохи застоя: в репертуаре Детского музыкального театра имени Наталии Сац появился новый необычный спектакль "Орфей". Впервые действие происходит в пространстве ротонды, куда гости обычно выходят во время антракта, а известные арии оперы артисты исполняют в интерьере обычной советской квартиры. Это давняя задумка художественного руководителя театра Георгия Исаакяна, которую он решился воплотить в жизнь к своему юбилею.

Несколько минут до премьеры. Волнение чувствуется, как никогда. Для театра это большое событие и эксперимент. Зрителю представляют историческую оперу Монтеверди. Это давняя мечта режиссера Георгия Исаакяна. К своему юбилею он ее, наконец, воплотил.

"Этот единственный в мире уникальный театр, который будто в каждом своем уголке создает новые театральные пространства. И я уже много лет прихожу сюда, стою и представляю себе спектакль. Вот, наконец, эта мечта реализовалась", — говорит Георгий Исаакян, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац.

Барочная опера XVII века исполняется в духе 70-х годов прошлого столетия. Смелый и неожиданный ход. Интрига начинается сразу при входе в театр: чтобы попасть в зрительный зал, надо пройти через двери старинного шкафа.

Главное действующее лицо спектакля — это само здание театра, его фойе и коридоры. Проходя по старому красному ковру, создается полное ощущение, что попал в квартиру советской семьи. Мебель, обстановка — все погружает в 70-е годы, в эпоху расцвета легендарного театра Натальи Сац.

На сцене появляется Орфей в клетчатой рубашке и Эвридика. Древнегреческие герои попали в советское время. То, что в основе сюжета лежит античный миф, зритель понимает не сразу.

- Интересно, захватывающе. Все просто сидят, затаив дыхания.

- То, что он в таком советском стиле, это так необычно!

- Это спектакль помогает самому разобраться в этих мыслях: а действительно ли, сильна любовь, чтобы пойти на тот свет?

Исаакян мечтал выйти за пределы сцены, объединить зрителей и артистов. И ему это удалось. Впервые за всю историю театра все действие происходит в ротонде, которая раньше была лишь частью фойе.

"На генеральном прогоне я почувствовал, что когда люди стоят прямо рядом с тобой, а ты поешь, это какие-то интересные ощущения!" – рассказывает Денис Болдов, солист Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац.

"Здесь невозможно фальшивить, здесь нельзя врать, здесь ты как на ладони все время. Но при этом совершенно удивительное ощущение контакта зрителя с музыкой", — объясняет Георгий Исаакян, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац.

Здесь можно увидеть и, главное, услышать почти все инструменты эпохи барокко: клавесин, ригаль, теорбу, арфу.

"Это барочная арфа, которая полностью имитирует лиру Орфея. Ее звуки приглашают зрителя совершить путешествие во времена Монтеверди", — показывает арфист Эндрю Лоуренс-Кинг.

Совершить путешествие по эпохам и услышать звуки барочного оркестра сможет каждый желающий. Со следующей недели "Орфей" в репертуаре театра.