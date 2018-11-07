Китай показал собственный сверхманевренный истребитель
Истребитель J-10B, оснащенный двигателем с управляемым вектором тяги, презентовала китайская компания Chengdu. Демонстрационный полет новой машины прошел в Чжухае на авиасалоне Airshow China. Самолет выполнил несколько фигур высшего пилотажа, например, "кобру Пугачева", пишет научный портал N+1 со ссылкой на зарубежные СМИ.
Характеристики новой силовой установки китайские разработчики пока не раскрывают. Однако поясняют, что двигатель с управляемым вектором могут установит не только на J-10B, но и на другие истребители КНР: J-11, J-20 и J-31.
Управляемый вектор тяги – это подвижное сопло двигателя, которое позволяет направлять реактивную струю. Это один из главных элементов, который придает современному истребителю сверхманевренность. Яркий представитель таких машин – Су-35. Не зря его считают самым маневренным боевым самолетом в мире.
Американский истребитель пятого поколения F-35, кстати, тоже имеет управляемый вектор. Однако сопла его двигателей плоские и могут отклоняться только в горизонтальной плоскости. Что, видимо, снижает тепловую заметность самолета, но не лучшим образом сказывается на его маневренности.
Стоит отметить, что китайский истребитель J-10 относится к четвертому поколению. В его разработке специалистам из Поднебесной помогали российские инженеры из "МиГ" и ЦАГИ. Кроме того, на некоторых самолетах стоят российские двигатели АЛ-31ФН.
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