В Карелии самосвал с песком опрокинулся на легковушку. Видео

В Петрозаводске во время проведения разгрузочных работ самосвал опрокинулся на припаркованный легковой автомобиль, просыпав на него несколько тонн песка.

В результате инцидента, произошедшего во вторник, 6 ноября, на Сыктывкарской улице, никто не пострадал, поскольку в салоне автомобиля Chevrolet Lanos никого не было.

По предварительной информации, причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности при работе на неровном грунте.