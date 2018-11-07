Американка с собакой изощренно отомстила вредной хозяйке жилья

Девушка из американского штата Гавайи решила отомстить хозяйке жилья, которая сделала ее жизнь просто невыносимой: выставляла огромные счета, когда ее не было в квартире, оскорбляла и выгоняла ее гостей.

Однако американка вынуждена была терпеть это, поскольку с собакой другие ей жилье не сдавали, пожаловалась она на сайте Reddit.

Через год арендатор решилась уйти от вредной хозяйки дома, однако тогда она перешла к откровенно враждебным действиям: угрожала подать на нее в суд, усыпить ее "бешеную" собаку, сообщала в полицию о якобы найденных у девушки наркотиках.

Когда девушке, наконец, удалось съехать из этого дома, с трудом добившись возвращения залога, она решила отомстить "домомучительнице".

Американка узнала, что бывшая хозяйка жилья обманула своего работодателя, сказав, что упала с пандуса, прикована к инвалидной коляске, и ушла на больничный. Кроме того, ушлая домохозяйка еще и получала пособие от государства.

Девушка отправила работодателю бывшей хозяйки фотографии и видео, на которых "больная" активно занимается строительством нового сарая. Причем, без инвалидной коляски.

В результате обманщицу уволили и заставили выплатить крупную сумму за все время, что она притворялась больной. Сумма настолько велика, что теперь хозяйке-скандалистке, видимо, придется продать дом, передает РИА Новости.