Сотрудники ДПС задержали и сняли на видео перевозящий 20 человек семиместный микроавтобус

В Челябинской области полицейские на загородной автодороге остановили грузовой микроавтобус Mercedes, следовавший из Москвы в Киргизию. При проверке автомобиля сотрудники ДПС были крайне удивлены: машина перевозила 20 человек с внушительным багажом.

Грузовой отсек микроавтобуса был радикально переоборудован: внизу находились многочисленные сумки, выше — стеллажи, а на самом верху лежали люди. На крышу Mercedes был установлен экспедиционный багажник, на нем было закреплено все, что не поместилось внутрь.

Водитель микроавтобуса честно признался, что пошел на нарушение правил дорожного движения, потому что очень надо.

После демонтажа установленных стеллажей водитель и шесть его пассажиров смогли продолжить свой путь. Остальные 13 граждан республики Киргизия были отправлены в Челябинск на маршрутном такси.