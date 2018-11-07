Мэйвезер предложил Нурмагомедову подзаработать боксом

Непобежденный чемпион по боксу Флойд Мэйвезер-младший предлагает действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову провести поединок по правилам бокса. Американец мотивирует россиянина повышенным гонораром.

"Глава UFC ранее уже заявлял, что боя между мной и Конором Макгрегором не будет, однако вы все сами видели, — приводит слова Мэйвезера Спортбокс.Ru со ссылкой на CNN. – Поэтому все зависит от Нурмагомедова. Хабиб, можешь продолжать зарабатывать по три-четыре миллиона долларов, но если ты выйдешь со мной на ринг, то заработаешь больше".

Поединку Нурмагомедова и Мэйвезера-младшего по правилам бокса противиться глава UFC Дэйна Уайт, который наотрез отрицает возможность проведения такого боя. Уайт настаивает, что их битва должна состоятся исключительно по правилам боев смешанного стиля.

Также ранее стало известно о том, что Мэйвезер проведет дебютный поединок по правилам ММА в рамках организации Rizin. Его соперником станет японский кикбоксер Тенсин Насукава. За это американец уже подвергся нападкам со стороны ирландца Конора Макгрегора.