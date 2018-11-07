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7 ноября 201816:51

В Греции передумали платить священникам

Власти Греции решили радикальным способом отделить церковь от государства. Премьер-министр страны Алексис Ципрас отменил выплаты из госбюджета 10 тысячам священнослужителей. Ранее на их зарплаты уходило около 200 миллионов евро в год, сообщает Reuters.

До недавнего времени священники в Греции получали зарплату из бюджета. Как ни странно, решение Ципраса поддержал предстоятель греческой православной церкви архиепископ афинский Иероним.

Одновременно с отменой выплат священников лишили статусов государственных служащих.

Зарплаты священниками заменили субсидиями, которые власти будут направлять в специальный церковный фонд.

Самих священников такое решение, однако, не устраивает. Они намерены подавать жалобу. Власти Греции ждут, что скажут по этому поводу представители кабинета министров и парламента.

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