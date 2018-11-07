ФСБ возбудила дело против врио мэра Махачкалы Гасанова

Врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан. Он обвиняется в превышении полномочий. Уголовное дело возбудило управление ФСБ по Дагестану. При проведении аукциона на дорожно-строительные работы из-за незаконных действий Гасанова государству был нанесен существенный вред государству.

Абусупьян Гасанов находится в здании ФСБ, где проходит его допрос, сообщает ТАСС. Оперативники изъяли документы после обыска в здании махачкалинской городской администрации. При врио главы Махачкалы будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока последуют или не последуют соответствующие действия со стороны правоохранительных органов. Уголовное дело пока возбуждено по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса России.

Мэрия Махачкалы продолжает работать в штатном режиме.

Уголовное дело в отношении прежнего мэра Махачкалы Мусы Мусаева было возбуждено 18 января 2018 года. Он подозревался в превышении полномочий при выделении земельных участков. 20 января он даже был задержан, а 26 января Ессентукский городской суд Ставропольского края по ходатайству следствия отстранил Мусаева от должности мэра Махачкалы.

Мусаев свою вину признал. И дело в отношении высокопоставленного чиновника рассматривалось в особом порядке. 15 октября Советский районный суд Махачкалы осудил Мусаева на четыре года колонии общего режима. На три года он был лишен права занимать должности гражданской и муниципальной службы. Защита обжаловала приговор.

С 22 января обязанности мэра стал исполнять кандидат экономических наук, доцент Абусупьян Гасанов. Он был с 2013 года заместителем Мусы Мусаева в мэрии Махачкалы. А до этого работал министром транспорта Дагестана. Гасанов – заслуженный работник транспорта Дагестана и почетный транспортник России. Эти звания будут учтены при вынесении приговора. До работы в дагестанском министерстве транспорта и махачкалинской мэрии Гасанов руководил Махачкалинским троллейбусным управлением, Гоавтотрансом, "Махачкалатранэкспрессом", а также МУП "Махачкала-Такси".