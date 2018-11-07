Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

У Ивана Сухова из Владимирской области есть мечта: поднять свой род. Для этого его необходимо 50 детей. Сейчас у него три жены и 13 потомков. Правда, недавно от Ивана ушла младшая жена – 25-летняя Юлия. Но на ее место тут же пришла новая женщина, и есть еще одна, которая мечтает влиться в эту необычную семью.

Официально, правда, жена у Сухова одна – Наталья, с которой они живут вместе уже 11 лет. Поначалу она не понимала мужа, бывали и ссоры, но позже она эту ситуацию приняла.

Вторая "жена" – Анна, следователь по профессии, сейчас в декрете. Она говорит, что даже находит романтику в такой жизни.

В "Прямом эфире" Иван Сухов, его три жены, беглянка и девушка, которая мечтает стать четвертой женой, рассказали, каково жить в такой семье.

Женщины рассказывают, что живут они в одной комнате, а у мужа – отдельная комната. К мужу они ходят по очереди, но если какая жена чем провинится, то может быть отлучена от супружеского ложа на месяц.

Иван же уверяет, что принимает на себя ответственность за всех жен и детей: обеспечивает их, сам выбирает полезные продукты и все необходимое.

Для того, чтобы осуществить цель – создать род, ему нужно минимум 50 детей. В следующем году к 13-ти уже имеющимся наследникам у Сухова прибавятся еще двое: две его жены сейчас беременны.

Что говорят гости в студии о таком опыте семейной жизни? Мнения разделились. Одни отмечают, что немало мужчин изменяет своим женам, и так, как у Сухова, — честнее. Другие говорят, что дети живут в грехе и спрашивают, куда смотрит соцопека?

За счет чего отцу большого семейства удается обеспечивать необходимым такую большую семью? Как в ней распределены обязанности и устроен быт? Почему сбежала из "идеальной" семьи Юлия, и кто тут же пришел ей "на смену"? Действительно ли Иван жестко обходится с детьми? Отлучали ли его от церкви, и по каким критериям он отбирает матерей для своих будущих детей?

О жизни "гарема Сухова" – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".