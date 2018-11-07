СК возбудил дело против мужчины, натравившего собаку на полицейского в метро

В отношении мужчины, напавшего с собакой на полицейского в районе станции метро "Цветной бульвар" в Москве, возбуждено уголовное дело. Сотрудник полиции агрессивное животное застрелил.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Подозреваемый признал вину, пояснив свой поступок тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент случился 5 ноября. У вестибюля метро "Цветной бульвар" полицейские не пустили внутри мужчину с овчаркой без намордника и ошейника. Тогда мужчина натравил собаку на представителей правоохранительных органов, а второго ударил ногой.