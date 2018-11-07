ЦСКА минимально уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА

Московский ЦСКА в рамках четвертого тура Юношеской лиги УЕФА на своем поле принимал итальянскую "Рому" и потерпел поражение с минимальным счетом 1:2. Встреча проходила на стадионе "Октябрь" в Москве.

"Волчата" достаточно быстро повели в счете, усилиями Алессио Риккарди поразив ворота армейцев уже на 17-й минуте. А за несколько секунд до свистка на перерыв хозяева пропустили гол "в раздевалку", когда забил Вильям Бьянда.

Сразу после возобновления игры юные армейцы отквитали один мяч благодаря голу Максима Елеева, но за оставшиеся полчаса игры сравнять счет им не удалось. По итогам четырех игр в группе "G" в активе футболистов ЦСКА один балл. Они замыкают таблицу.