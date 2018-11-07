В Неваде на выборах победил мертвый хозяин борделей

72-летний владелец сети борделей из американского штата Невада Деннис Хоф прошел в Ассамблею штата, несмотря на то, что к моменту оглашения результатов голосования он уже был мертв. Мужчины не стало после 4-дневной вечеринки в компании порнозвезд и проституток, сообщает AP.

Деннис Хоф был локальной знаменитостью. В течение жизни он владел в общей сложности шестью борделями, написал книгу "Искусство быть сутенером" и даже снимался в сериале на телеканале HBO.

Свое 72-летие американец решил отметить четырехдневной вечеринкой в компании девушек легкого поведения и порноактеров. Один из них, звезда фильмов для взрослых Рон Джереми, и обнаружил тело Хофа 16 октября в борделе, где проходило торжество.

Уже после смерти пожилого сутенера выяснилось, что республиканец выиграл выборы в Ассамблею Невады, набрав на 36 процентов голосов больше, чем его соперница от Демократической партии Лесия Романова.

Согласно местным законам, теперь на место Хофа назначат другого представителя Республиканской партии.

Ранее Хоф пытался пройти в Ассамблею в 2016 году, но потерпел поражение.