"Монако" готов доказать невиновность Рыболовлева

Французский футбольный клуб "Монако" выступил с заявлением по поводу задержания своего президента Дмитрия Рыболовлева. В клубе напрочь опровергают все обвинения в адрес своего владельца и подчеркивают, что готовы предоставить все необходимые доказательства невиновности владельца.

Россиянину вменяется присвоение суммы, которая была выручена за продажу в столичный "Пари Сен-Жермен" французского нападающего Килиана Мбаппе. В "Монако" отреагировали: "Наш клуб решительно опровергает клеветнические высказывания и заявляет, что президент клуба Дмитрий Рыболовлев не забирал себе деньги из клубной казны за трансфер Мбаппе", — приводит заявление клуба "Интерфакс".

При этом в "Монако" особо отметили, что могут предоставить все доказательства невиновности Рыболовлева. Руководители готовы поделиться финансовой отчетностью, которая полностью опровергнет обвинения. Более того, в клубе подчеркивают, что Рыболовлев, наоборот, занимался исключительно вложениями финансов в "Монако". По данным представителей княжеского клуба, его общая сумма инвестиций составила порядка 335 миллионов евро.

Напомним, что ранее российский миллиардер был задержан по запросу французской прокуратуры. В его апартаментах были проведены обыски. Против него открыто дело по статье "Коррупция". Вместе с Рыболовлевым было задержано почти все бывшее судебное руководство.