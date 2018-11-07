Российские военные покупают 20 двигателей для учебно-боевых "Яков"

Министерство обороны РФ покупает 20 двигателей АИ-222-25 для учебно-боевых самолетов Як-130. Общая сумма контракт составит около 2,6 миллиарда рублей, пишет агентство ТАСС.

Военные уточняют, что заказ поделен на три части. Первые деньги Минобороны выплатит в этом году, а первые 10 двигателей собирается получить уже в следующем году. Остальные 10 силовых установок должны быть поставлены до 2020 году.

Як-130 – это современная российская машина, предназначенная для подготовки пилотов боевых реактивных самолетов. Главная особенность – электронику Яка можно настроить так, что он будет вести себя как тяжелый истребитель Су-35 или, наоборот, как легкий МиГ-35.

Одновременно с этим Як-130 способен нести до 3 тонн оружия: управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Поэтому ряд стран рассматривают российский самолет в качестве боевого.

Кроме того, в начале 2018 года российские пилоты на Як-130 обновили сразу девять мировых рекордов. Все достижения отечественных летчиков зафиксированы Международной авиационной ассоциацией.