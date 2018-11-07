Дмитрия Рыболовлева официально обвинили в коррупции

Правоохранительные органы Монако предъявили российскому бизнесмену, президенту футбольного клуба "Монако" Дмитрию Рыболовлеву обвинение в коррупции, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в юридических кругах.

В настоящее время он отпущен на свободу под подписку о невыезде, уточняет местное издание Nice Matin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Леклер.

Кроме Рыболовлева обвинения предъявлены еще трем фигурантам дела: адвокату предпринимателя Татьяне Бершеде, а также Кристине и Антуану Нармино (жене и сыну бывшего главы юстиции Монако Филиппа Нармино, обвиненного ранее), передает ТАСС.

Российский миллиардер был задержан в Монако вечером 6 ноября за несколько часов до матча его команды против "Брюгге" в Лиге чемпионов. В его доме провели обыск. Одновременно с ним было задержано почти все бывшее судебное руководство княжества. Все задержанные дали показания на допросах в Монако и Ницце.

Защита россиянина уже подтвердила, что допрос был связан с данными, оказавшимися в руках следствия в ходе судебного противостояния бизнесмена с арт-дилером Ивом Бувье. Рыболовлев утверждает, что за 10 лет сотрудничества, швейцарец обманул его на сумму до 1 миллиарда евро.

В ходе слушаний Бувье настаивал на необъективном отношении юридической системы Монако к его противнику. Эту версию косвенно подтвердили данные с мобильного телефона адвоката Рыболовлева, оказавшегося в распоряжении полиции в 2017 году. Там были обнаружены сотни смс-сообщений лично главе полиции княжества Режису Ассо и министру юстиции Филиппу Норано. Последний вынужден был подать в отставку в связи с развернувшимся скандалом. Теперь следствие проверяет версию о том, что через эти связи бизнесмен получил особый финансовый режим в Монако. Однако адвокаты Рыболовлева отрицают возможность использования содержимого телефона, рассматривая это вмешательством в частную жизнь. Слушания первого порядка команда Рыболовлева проиграла, но сейчас оспаривает решение в кассационном суде.