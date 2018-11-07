Ибрагимович желает остаться в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выразил желание продолжить свою профессиональную карьеру в футбольном чемпионате MLS. Швед признался, что его все устраивает в Северной Америке.

"Клуб знает все мои пожелания и требования. Они очень добры ко мне и настроены очень позитивно. Теперь все зависит от них и их желаний, — приводит слова Ибрагимовича еженедельник "Футбол" со ссылкой на официальный сайт клуба. – В "Гэлакси" очень любезны со мной и моей семьей, а это все, что мне необходимо".

"Я хорошо лажу со всеми и поэтому не переживаю. Все в курсе, что ко мне проявляют интерес европейские клубы, но сейчас моим приоритетом является "Гэлакси". Я здесь и счастлив тут находиться".

Златан стал игроком "галактических" в марте 2018 года, ради MLS покинув "Манчестер Юнайтед". Он подписал с клубом контракт сроком до декабря 2019 года. Однако позже стала появляться информация, что Ибрагимович может сменить клубную прописку раньше положенного срока и перебраться в мадридский "Реал".