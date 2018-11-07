В аэропорту Галифакса за пределы ВПП выкатился грузовой "Боинг"

В аэропорту канадского Галифакса грузовой "Боинг" совершил нештатную посадку, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента небольшие травмы получили пять членов экипажа.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местное телевидение, после посадки в 5:15 утра по местному времени (12:15 по Москве) за пределы ВПП самолет выкатился примерно на 50 метров. Борт следовал из американского Чикаго (штат Иллинойс) в Китай. В Канаде у него была запланирована посадка, чтобы забрать груз.

ЧП привело к задержкам и отменам ряда других авиарейсов. Обстоятельство инцидента расследуются.