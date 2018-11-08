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Воспитание и обучение детей 8 минут назад
Учёные изучили качества, определяющие успех ребёнка в учёбе и дальнейшей жизни
Международная команда учёных из Университетов Аделаиды и Бристоля выяснила, что успех ребёнка в школе, а также дальнейшее продвижение по карьерной лестнице обусловлено не только когнитивными способностями. Это подтверждает давнюю гипотезу о том, так называемые некогнитивные навыки играют не менее важную роль в жизни успешных людей.
Поясним, что под когнитивными (познавательными) способностями подразумевается целый набор сложных функций, за которые отвечает наш мозг. К ним относятся мышление как таковое, ориентация во времени и пространстве, запоминание и хранение информации, её обработка и анализ, способность к обучению и логическим рассуждениям и так далее. Большинство этих способностей так или иначе связаны с общим уровнем интеллекта человека.
Между тем под некогнитивными навыками подразумеваются, как правило, внимание, способность к самоконтролю, настойчивость в достижении целей, добросовестность и умение работать в команде.
В ходе новой работы специалисты впервые рассмотрели, как некогнитивные способности могут влиять на успехи ребёнка в школе и на его дальнейшую реализацию в работе.
Сперва учёные изучили более девяти с половиной тысяч научных работ, в которых изучалась роль тех или иных навыков в жизни людей. Из них учёные выбрали 222 публикации, которые включали как наблюдательные, так и экспериментальные исследования. Их участниками были дети в возрасте до 12 лет. В работах сообщалось о когнитивных и некогнитивных способностях, успеваемости в школе, а долгосрочные наблюдения фиксировали информацию о дальнейших успехах участников в профессиональной деятельности.
Метаанализ огромного массива данных показал, что доказательная база во многих научных работах была довольно слабой. В большинстве случаев специалисты стремились доказать роль когнитивных навыков в учёбе и дальнейшей жизни, но при этом уделяли совсем мало внимания роли некогнитивных навыков (в комментариях авторов работы даже прозвучало слово "предвзятость").
Между тем, сопоставив результаты исследований, учёные пришли к выводу, что некогнитивные способности не менее важны для тех людей, которые хотят добиться успехов в жизни. Развитие таких навыков улучшает обучение и способствует профессиональному росту.
"Такие черты как внимание, саморегуляция и настойчивость, которые проявляются в детстве, были исследованы психологами, экономистами и эпидемиологами, и некоторые из них, как было показано, влияют на последующие жизненные результаты", — отмечает ведущий автор новой работы профессор Джон Линч (John Lynch).
"Есть предварительные данные из опубликованных исследований о том, что некогнитивные навыки связаны с академическими достижениями, психосоциальными, когнитивными и языковыми результатами. Но когнитивные навыки по-прежнему важны", — добавляет соавтор работы Лиза Смитерс (Lisa Smithers).
По словам специалистов, развитие некогнитивных навыков в детском возрасте имеет не менее важное значение, чем развитие когнитивных способностей. И в особенности это касается детей из неблагополучных семей.
Впрочем, пока что учёные лишь потянули за ниточку и только начали распутывать клубок сложных взаимосвязей социально-психологических, экономических и других факторов, которые могут повлиять на становление человека как профессионала и его успех в учёбе.
"Существующая база данных, лежащая в основе этой сферы, нуждается в более крупных исследованиях, хорошо продуманных", — уверен профессор Линч.
Будущие работы в этой области помогут специалистам не только получить более чёткое представление о когнитивных и некогнитивных функциях, их роли и взаимосвязях, но и разработать новые эффективные способы улучшения тех или иных способностей. Вероятно, такие стратегии, учитывающие сильные и слабые стороны ребёнка, пригодятся родителям и педагогам.
Научная статья по итогам этого исследования была опубликована в журнале Nature Human Behaviour.
Кстати, ранее учёные открыли более тысячи генов интеллекта, не только полезных, но и опасных. Впрочем, было доказано, что на уровень IQ и успехи ребёнка в школе влияют и другие гены.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, какой возраст лучше всего подходит для обучения и какие действия нужно предпринимать родителям, которые хотят воспитать гения.
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