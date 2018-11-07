Подо Ржевом появится памятник советским солдатам

Президент России Владимир Путин поддержал идею установки памятника советским воинам, павшим подо Ржевом.

Как передает ТАСС, об этом глава государства сообщил во время встречи министром культуры РФ Владимиром Мединским. Президент одобрил предложение, назвав его хорошим и своевременным, а сам памятник красивым и необычным.

В свою очередь, глава Минкульта отметил, что Ржевское сражение всегда находилось в тени Сталинградской битвы и "по известным политическим причинам никогда у нас особо не афишировалось".

Мединский отметил, что сама идея памятника-мемориала советскому солдату, защитившего Москву в боях на подступах к Ржеву родилась сначала у населения. Затем предложение было рассмотрено и одобрено на уровне Союзного государства России и Белоруссии.

Министр рассказал, что конкурс на соискание лучшего варианта памятника проводился целый год, работы присланные скульпторами, проходили общественное обсуждение. Мединский попросил Путина принципиального одобрения идеи, подчеркнув, что на следующей неделе будет заложен камень в основание монумента, который будет сооружен на внебюджетные средства.

Закладной камень установят возле деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, а сам монумент планируется возвести к 75-летию Победы, в 2020 году.

В боях подо Ржевом СССР потерял более 400 тысяч человек, а вместе с санитарными потерями — более миллиона.

В 1946 году поэт Александр Твардовский написал одно из самых пронзительных стихотворений о Великой Отечественной войне "Я убит подо Ржевом". "Стихи эти продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего заполняли душу. Навечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвенья, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе, — так приблизительно можно определить эту мысль и чувство", — объяснял Твардовский историю создания стихотворения.