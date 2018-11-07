Российские пляжники разгромили команду США на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России по пляжному футболу продолжает успешные выступления на Межконтинентальном кубке. В матче второго тура соревнования подопечные Михаила Лихачева разгромили команду США со счетом 13:3.

Американская сборная лишь в первом периоде смогла навязывать борьбу российским футболистам. Во втором и третьем периодах Россия завладела тотальным преимуществом и забивала голы в ворота Америки на любой вкус.

Для сборной России эта победа стала второй на Межконтинентальном кубке. В двух матчах россияне набрали шесть очков и занимают первую строчку в таблице. В заключительном поединке группы "В" наши футболисты встретятся с Ираном. Игра состоится восьмого ноября.