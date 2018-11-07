Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

В среду, 14 ноября, Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством Валерия Полянского представит оперу "Риголетто" Джузеппе Верди в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. Партию Джильды исполнит итальянское сопрано Вероника Гранатьеро. Вечер откроет абонементную серию "Верди. Капелла Полянского", приуроченную к 205-летию со дня рождения композитора.

Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством Валерия Полянского – коллектив, насчитывающий свыше 200 артистов. Он объединяет хор, оркестр и солистов-вокалистов. Концертное исполнение опер – одно из главных направлений деятельности этого грандиозного по масштабам ансамбля. Российская и зарубежная критика отмечает присущую Капелле глубину интерпретаторских решений, высокую ансамблевую культуру и безупречное чувство стиля.

Доме музыки коллектив представит знаменитую оперу Джузеппе Верди "Риголетто" – одну из самых репертуарных опер нашего времени. Музыка этого произведения настолько популярна и любима, что концертное исполнение этой оперы представляет собой не меньший интерес, чем ее сценическая постановка.

Помимо российских артистов – лауреатов международных конкурсов и солистов прославленных оперных театров столицы, в предстоящей постановке примет участие молодая звезда итальянской оперной сцены, лауреат нескольких международных конкурсов, сопрано Вероника Гранатьеро, которая исполнит партию Джильды. Певица с успехом дебютировала в 2016 году на фестивале "Europa Opera Classica" в Браунфельсе (Германия), выступив в роли Лиу в опере "Турандот" Пуччини. Сегодня она выступает на престижных оперных сценах всего мира и участвует в крупных музыкальных фестивалях. Летом 2018 года певица стала участницей таких фестивалей, как "Iserlohn" в Германии и "Halbturner Schlosskonzerte" в Вене. Большое внимание артистка уделяет не только оперному, но и камерному репертуару. В дуэте с гитаристом Лучано Помпилио Вероника Гранатьеро завоевала первую премию на Международном конкурсе "Montelimar".

Начало представления – в 19:00, 14 ноября, Светлановский зал ММДМ.