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7 ноября 201819:52

В столице врачи удалили у ребенка гигантскую аневризму

twitter.com/mossobyanin

В Москве медики успешно удалили у 13-летней девочки гигантскую аневризму. О проведении уникальной по сложности операции сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей страничке в Twitter.

Со слов главы города, помочь ребенку согласились врачи Морозовской детской больницы. Длилась операция 10 часов, а участвовали в ней 27 человек.

"Желаю Виктории полного выздоровления, а нашим докторам новых успехов!" — отметил Сергей Собянин.

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