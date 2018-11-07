В столице врачи удалили у ребенка гигантскую аневризму

В Москве медики успешно удалили у 13-летней девочки гигантскую аневризму. О проведении уникальной по сложности операции сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей страничке в Twitter.

Со слов главы города, помочь ребенку согласились врачи Морозовской детской больницы. Длилась операция 10 часов, а участвовали в ней 27 человек.

"Желаю Виктории полного выздоровления, а нашим докторам новых успехов!" — отметил Сергей Собянин.