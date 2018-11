Трамп: большинство американцев не поддерживают расследование против президента США

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что большинство американцев поняли бессмысленность расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре его с Россией для победы на президентских выборах в 2016 году.

Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в Twitter. При этот он сослался на опрос американского телеканала NBC News, согласно которому 46% граждан США не поддерживают расследование Мюллера. Число тех, кто поддерживает, составляет 41%.

According to NBC News, Voters Nationwide Disapprove of the so-called Mueller Investigation (46%) more than they Approve (41%). You mean they are finally beginning to understand what a disgusting Witch Hunt, led by 17 Angry Democrats, is all about!