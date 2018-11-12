"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена
В концертном зале "Зарядье" 16-17 ноября выступит оркестр "Академия Святого Мартина в полях". Дирижер и солист — Джошуа Белл (скрипка, США).
Один из самых знаменитых музыкальных коллективов мира — британский оркестр "Академия Святого Мартина в полях" — создан в 1958 году. Необычное название "Академии" дано по месту ее самого первого концерта, случившегося в ноябре 1959 года, – лондонской церкви Святого Мартина в полях.
Оригинальным, впрочем, было не только название. Оркестр "Академия Святого Мартина в полях" был заявлен как оркестр без дирижера. Его лидер, скрипач сэр Нэвилл Мэрринер дирижировал, сидя непосредственно в оркестре.
Сэр Нэвилл Мэрринер бессменно руководил оркестром до 2011 года, когда этот пост по общему согласию был передан Джошуа Беллу. Всемирно известный скрипач, лауреат премии Grammy, Джошуа Белл тесно сотрудничал с "Академией Святого Мартина в полях" на протяжении семи лет, выступая с ним как солист и дирижер.
Запись Четвертой и Седьмой симфоний Бетховена оркестром "Академия Святого Мартина" в полях под управлением Джошуа Белла занимала верхние строчки в чартах журнала Billboard в 2013 году. Именно эти произведения музыканты исполнят в Москве.
Начало концертов – в 19:00, 16 и 17 ноября, КЗ "Зарядье".
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