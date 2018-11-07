В московской квартире найдены тела женщины и ребенка

На улице Софьи Ковалевской в Москве в одной из квартир найдены два тела — женщины и 13-летнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Mash, речь идет о жестоком убийстве. У обеих жертв — многочисленные ножевые ранения по всему телу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.