Аргентинец сжег дом из-за спора о победителе Кубка Либертадорес

Аргентинский футбольный болельщик сжег дом своего родственника в небольшом городке Аполстолес, из-за спора, который завязался между ними. Накануне финала престижного южноамериканского турнира Кубок Либертадорес мужчины разошлись во мнении о победителе.

В финале кубка встречаются два принципиальнейших аргентинских соперника – "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Один из болельщиков по имени Артуро не согласился с мнением своего собеседника Оскара, на что тот настолько обиделся, что решил отомстить тому самым кардинальным образом – спалить его дом дотла.

A Boca and a River fan from Misiones argued over which team was better ahead of the Libertadores final & it resulted in one burning the other's house down [via @DiarioOle] pic.twitter.com/Yd4hcT36xQ