В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

48-летний житель китайского города Шоугуан (провинция Шаньдун) очнулся после 12 лет в коме. Все это время за Ваном Шубао ухаживала пожилая мать Вэй Минъин, которой сейчас 75 лет. Женщина, потратившая на уход за сыном все свои сбережения, счастлива впервые за долгое время, сообщает Mirror.

Вана Шубао парализовало в результате автомобильной аварии, в которую мужчина попал в 2006 году.

С тех пор его выхаживала мать. Женщина, ежедневно встававшая в пять утра, чтобы обмыть сына, вынести из-под него утку, перевернуть его и накормить, давно истратила все свои деньги и влезла в огромные долги.

Однажды Вэй Минъин пила только воду, потому что на еду у нее не было денег. Женщина похудела на 20 килограммов и сейчас весит 30 килограммов.

В начале ноября китаянке улыбнулась удача – ее сын впервые за 12 лет открыл глаза и даже смог улыбнуться матери. Несмотря на то, что больной пока не может двигаться и разговаривать, женщина верит, что он начал приходить в себя и скоро поправится.