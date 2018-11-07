Промежуточные выборы раскололи США на два лагеря
В США подводят итоги промежуточных выборов: переизбрано 435 членов Палаты представителей, треть Сената, а также часть губернаторов. Явка была рекордной. И хотя окончательных результатов еще нет, общая картина уже ясна: страна отныне расколота на два лагеря. Впервые за 8 лет демократы отвоевали большинство в Палате представителей — республиканцы потеряли сразу 34 мандата.
Опираясь на меньшинства, демократы стали большинством в нижней палате Конгресса. Выходцы из латиноамериканских стран, афроамериканцы, представители ЛГБТ существенно добавили голосов. Каждому нашелся свой кандидат. Две первых в истории Америки женщины-индианки избрались в Конгресс от демократов. Первый в истории США губернатор-гомосексуалист, не скрывавший своей ориентации, теперь появился в Колорадо. А вот первый трансгендер, желавший избраться главой региона, исторической фигурой не стал: 62-летняя Кристин Холлквист — она же в недавнем прошлом инженер по электрике Дэвид Холлквист — в штате Вермонт уступила традиционному республиканцу Филиппу Скотту.
"Поздравляю Филиппа с победой. Вермонт — это олицетворение надежды. Мы показали остальной стране, что такое настоящая демократия. Мы продолжим нашу борьбу", — заявила Кристин Холлквист, кандидат на пост губернатора штата Вермонт от Демократической партии США.
Демократы все еще обозлены после сокрушительного поражения Хиллари Клинтон и теперь припомнят Трампу все. Обладая большинством, конгрессмены могут обязать Трампа предъявить налоговые декларации, либо заставить членов его предвыборного штаба давать показания на слушаниях. А также демократы весьма вероятно захотят запустить против президента несколько расследований с прицелом на импичмент.
"Сегодня дело больше, чем в демократах и республиканцах. Сегодня произошло восстановление конституционных сдержек и противовесов администрации Трампа. Сегодня наступил конец свободного правления интересов богачей над Вашингтоном", — объясняет Нэнси Пелоси, глава фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США.
Но в верхней палате — в Сенате — республиканцы не просто не упустили большинство, но и упрочили позиции. А это значит, что Трамп может также легко проводить свои кандидатуры судей, утверждать при необходимости новых министров и вообще чувствовать себя уверенно — республиканцы уже встали на защиту.
- Вы занимались импичментом президента Билла Клинтона. Как вы думаете, демократы попробуют начать процедуру импичмента нынешнего президента?
- Да, я этим занимался, но не советую моим друзьям-демократам идти по этой дороге. Это плохо закончилось для нас. Если они все-таки решатся, их ждет полный провал, как это было с нами, — сообщил Линдси Грэм, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.
Отреагировал на слухи о грядущем импичменте и сам Дональд Трамп.
"Если демократы собираются тратить деньги налогоплательщиков на расследование против нас в Палате представителей, тогда мы будем вынуждены начать расследование на сенатском уровне в отношении демократов за все утечки секретной информации. В эту игру могут играть двое", — предупредил президент США.
Обычно вялотекущие промежуточные выборы, на которых голосовала лишь треть избирателей, на этот раз превратились в невероятно интригующее событие. Основная причина — Дональд Трамп. Его или любят, или люто ненавидят.
Интерес подогревали и угрозами российского вмешательства. Журналистам показали специальный центр киберзащиты выборов с красной сиреной на потолке. Но на деле машины для голосования в некоторых штатах оказались не взломаны, а просто сломаны — не включались. В Детройте шокированные избиратели обнаружили, что бюллетени опускать просто некуда, сотрудники участка потеряли электронные урны.
- Это ужасно. Кто-то ведь всю свою жизнь отдал за то, чтобы я могла сегодня проголосовать, а тут такое.
Теперь при новом составе Конгресса критика со стороны демократов и СМИ в адрес президента, по-видимому, только усилится. Юмористические шоу в предвкушении.
Как бы то ни было, в Вашингтоне теперь новая политическая реальность. Американское общество расколото как никогда, а разделенный Конгресс зачастую означает недееспособный. Любая значительная реформа президента, скорее всего, будет наталкиваться на решительное "нет" со стороны оппонентов.
Примерно в таких условиях работал Барак Обама и, не видя выхода, решил проводить реформы своими указами в обход Конгресса. Возможно, такой путь выберет и Трамп, зная, что он напоминает бег по кругу, ведь следующий президент может также легко все эти указы отменить.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дмитрия Рыболовлева официально обвинили в коррупции
- СМИ: позиции Трампа пошатнулись, но еще прочны
- На врио мэра Махачкалы заведено уголовное дело
- Крабы за решеткой: СК начал проверку трапезы Цеповяза
- Глацких оказалась растратчицей
Самое читаемое
-
Съеденный на спор слизень убил юношу через восемь лет
- Воспитательница детсада наступила на ребенка, а его отец снимал это на видео
- В Москве стреляли в миллиардера из списка Forbes
- Ешь и худей: ученые назвали продукт, борющийся с ожирением
- Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Туск: есть риск выхода Польши из ЕС
- Минфин пришел за валютой: пора ли избавляться от рублей?
- Иран готов к длительной экономической осаде
- Нефть: баррель будет стоить $50?
- В Монако задержан бизнесмен Рыболовлев
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Горячий кофе оказался полезнее холодного
- 5 способов снизить риск рака молочной железы, в которые верит наука
- Даже «нетоксичные» лаки для ногтей могут быть опасны - и вот почему
- Есть вопрос: реально ли избавиться от целлюлита своими силами
- Эксперимент показал, как энергетики губят сосуды
Вести в 20.00
-
Россия отметила годовщину легендарного парада
- Промежуточные выборы раскололи США на два лагеря
- Как 9-летний Родион спас ребенка в бассейне
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку
- В Мытищах взялись за очистку рек: жители волнуются за судьбу бобров
- Дебош в самолете обошелся пассажиру в 320 тысяч рублей
- По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт
- Необычная премьера: Орфей и Эвридика споют в советской квартире
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"