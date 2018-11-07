Промежуточные выборы раскололи США на два лагеря

В США подводят итоги промежуточных выборов: переизбрано 435 членов Палаты представителей, треть Сената, а также часть губернаторов. Явка была рекордной. И хотя окончательных результатов еще нет, общая картина уже ясна: страна отныне расколота на два лагеря. Впервые за 8 лет демократы отвоевали большинство в Палате представителей — республиканцы потеряли сразу 34 мандата.

Опираясь на меньшинства, демократы стали большинством в нижней палате Конгресса. Выходцы из латиноамериканских стран, афроамериканцы, представители ЛГБТ существенно добавили голосов. Каждому нашелся свой кандидат. Две первых в истории Америки женщины-индианки избрались в Конгресс от демократов. Первый в истории США губернатор-гомосексуалист, не скрывавший своей ориентации, теперь появился в Колорадо. А вот первый трансгендер, желавший избраться главой региона, исторической фигурой не стал: 62-летняя Кристин Холлквист — она же в недавнем прошлом инженер по электрике Дэвид Холлквист — в штате Вермонт уступила традиционному республиканцу Филиппу Скотту.

"Поздравляю Филиппа с победой. Вермонт — это олицетворение надежды. Мы показали остальной стране, что такое настоящая демократия. Мы продолжим нашу борьбу", — заявила Кристин Холлквист, кандидат на пост губернатора штата Вермонт от Демократической партии США.

Демократы все еще обозлены после сокрушительного поражения Хиллари Клинтон и теперь припомнят Трампу все. Обладая большинством, конгрессмены могут обязать Трампа предъявить налоговые декларации, либо заставить членов его предвыборного штаба давать показания на слушаниях. А также демократы весьма вероятно захотят запустить против президента несколько расследований с прицелом на импичмент.

"Сегодня дело больше, чем в демократах и республиканцах. Сегодня произошло восстановление конституционных сдержек и противовесов администрации Трампа. Сегодня наступил конец свободного правления интересов богачей над Вашингтоном", — объясняет Нэнси Пелоси, глава фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США.

Но в верхней палате — в Сенате — республиканцы не просто не упустили большинство, но и упрочили позиции. А это значит, что Трамп может также легко проводить свои кандидатуры судей, утверждать при необходимости новых министров и вообще чувствовать себя уверенно — республиканцы уже встали на защиту.

- Вы занимались импичментом президента Билла Клинтона. Как вы думаете, демократы попробуют начать процедуру импичмента нынешнего президента?

- Да, я этим занимался, но не советую моим друзьям-демократам идти по этой дороге. Это плохо закончилось для нас. Если они все-таки решатся, их ждет полный провал, как это было с нами, — сообщил Линдси Грэм, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

Отреагировал на слухи о грядущем импичменте и сам Дональд Трамп.

"Если демократы собираются тратить деньги налогоплательщиков на расследование против нас в Палате представителей, тогда мы будем вынуждены начать расследование на сенатском уровне в отношении демократов за все утечки секретной информации. В эту игру могут играть двое", — предупредил президент США.

Обычно вялотекущие промежуточные выборы, на которых голосовала лишь треть избирателей, на этот раз превратились в невероятно интригующее событие. Основная причина — Дональд Трамп. Его или любят, или люто ненавидят.

Интерес подогревали и угрозами российского вмешательства. Журналистам показали специальный центр киберзащиты выборов с красной сиреной на потолке. Но на деле машины для голосования в некоторых штатах оказались не взломаны, а просто сломаны — не включались. В Детройте шокированные избиратели обнаружили, что бюллетени опускать просто некуда, сотрудники участка потеряли электронные урны.

- Это ужасно. Кто-то ведь всю свою жизнь отдал за то, чтобы я могла сегодня проголосовать, а тут такое.

Теперь при новом составе Конгресса критика со стороны демократов и СМИ в адрес президента, по-видимому, только усилится. Юмористические шоу в предвкушении.

Как бы то ни было, в Вашингтоне теперь новая политическая реальность. Американское общество расколото как никогда, а разделенный Конгресс зачастую означает недееспособный. Любая значительная реформа президента, скорее всего, будет наталкиваться на решительное "нет" со стороны оппонентов.

Примерно в таких условиях работал Барак Обама и, не видя выхода, решил проводить реформы своими указами в обход Конгресса. Возможно, такой путь выберет и Трамп, зная, что он напоминает бег по кругу, ведь следующий президент может также легко все эти указы отменить.