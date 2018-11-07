Уникальное партнерство: премьеры России и Китая сверили планы
Из-за политической борьбы в США уже страдает мировая экономика. Хаос в Вашингтоне привел к тому, что Америка стала пересматривать прежние договоры, и объявлять торговые войны другим странам. На этом фоне Россия и Китай укрепляют деловые связи. Сегодня Дмитрий Медведев подписал в Пекине ряд важных договоров, а еще дал поручение остановить рост цен на бензин в России. А чтобы нефтяники не остались в накладе, им разрешат экспортировать избытки топлива, как раз в Китай.
Авиастроение, энергетика, транспорт, сельское хозяйство — такой разветвленной системы межправительственных связей у России нет больше ни с одной страной мира. По важнейшим документам переговоры шли не один месяц. Встреча премьеров — итог этой совместной работы.
В противовес торговым войнам Россия и Китай единым фронтом за свободную мировую торговлю. На собственном примере. "В этом году мы выйдем на уровень 100 миллиардов долларов торгового оборота, который еще, ну скажем, лет 10-12 назад казался нам фантастическим, а сейчас мы говорим о возможности выхода на 200 миллиардов долларов торгового оборота, — отмечает российский премьер Дмитрий Медведев. — И я думаю, что эта цифра вполне по силам нашим странам".
"Протекционизм и односторонний подход наносят удар многосторонней торговой системе и ущемляют интересы России, Китая и остальных стран, — констатирует премьер государственного совета КНР Ли Кэцян. — Пекн и Москва готовы способствовать упрощению торговли".
Пока отдельные страны ставят незаконные заградительные барьеры, Москва и Пекин их снимают: договорились, что Россия частично заместит американцев на китайском рынке сои. И соглашение, которое ждали несколько лет: поставки молока и мяса птицы в Китай смогут начать уже в этом году. Причем, рассчитываться можно будет, минуя доллар, напрямую в рублях и юанях.
"Китайская сторона не менее, а может, и больше заинтересована, чтоб такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки, — говорит председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов. — Было бы отлично, если бы мы смогли его подписать до конца года".
Прокомментировал Дмитрий Медведев и внутрироссийский вопрос: энергетиков обязали стабилизировать цены на нефть и успокоить рынок. В руках у премьера постановление правительства, которое он только что подписал в Пекине на полях встречи. В нем перечислены все крупные компании. "Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют или во всяком случае размываются, не важно, какая компания это будет делать, в конечном счете это все равно будет видно по ценам, которые будут складываться на бензоколонках, потому что в конечном счете именно эта цена волнует потребителей, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Ну, тогда придется принять решение о введении вот этих заградительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет и что эти соглашения будут выполняться надлежащим образом".
Нефтегазовая отрасль — одна из самых привлекательных для Китая как крупнейшего энергопотребителя. Вкладывать соседи и дальше готовы в Дальний Восток. В частности, учредить общий научный фонд для инвестиций в будущее.
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